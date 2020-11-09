Смартфоны на устаревшем Android перестанут открывать треть сайтов

По данным сайта, гаджеты на устаревших ОС Android перестанут нормально работать с 1 сентября 2021 года. Если система не обновлялась с 2016 года, то пользоваться ей в Сети будет практически невозможно. Обойти ограничение можно при помощи браузера Mozilla Firefox, который может хранить корневые сертификаты, однако проблема в том, что свежее приложение нельзя установить на гаджеты с устаревшей ОС.

«Устройства под управлением Android 7.1 или более ранней версии входят в группу уязвимых», — говорится в сообщении портала.

По умолчанию Let’s Encrypt не должен работать на старых системах уже с января 2021 года, однако до сентября можно будет создавать сертификаты с перекрестной подписью.