09 ноября 2020, 14:12
Смартфоны на устаревшем Android перестанут открывать треть сайтов
Некоторые сайты в Сети не будут открываться на смартфонах и планшетах с устаревшей операционной системой Android. Все браузеры и операционные системы без корневого сертификата Let’s Encrypt перестанут переходить на 30% интернет-ресурсов. Об этом сообщил портал AndroidPolice.
По данным сайта, гаджеты на устаревших ОС Android перестанут нормально работать с 1 сентября 2021 года. Если система не обновлялась с 2016 года, то пользоваться ей в Сети будет практически невозможно. Обойти ограничение можно при помощи браузера Mozilla Firefox, который может хранить корневые сертификаты, однако проблема в том, что свежее приложение нельзя установить на гаджеты с устаревшей ОС.
«Устройства под управлением Android 7.1 или более ранней версии входят в группу уязвимых», — говорится в сообщении портала.
По умолчанию Let’s Encrypt не должен работать на старых системах уже с января 2021 года, однако до сентября можно будет создавать сертификаты с перекрестной подписью.