Смартфоны Galaxy S10 и S10+ от Samsung подешевели на американском рынке

На американском портале компании указано, что аппараты серии Galaxy S10 можно купить с 200-долларовой скидкой. Под акцию попадают все гаджеты с памятью до 512 Гбайт. В свою очередь стоимость устройства Galaxy S10+ снизилась на 300 долларов.

По данным информагентства, 25 октября в России стартуют продажи инновационного смартфона с гибким экраном Galaxy Fold.