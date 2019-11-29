  • Смартфоны будут предупреждать пешеходов о приближающихся машинах в России

    29 ноября 2019, 07:44

    Андрей Иванов

    Специальное бесплатное приложение, которое предупредит пешехода о приближающемся автомобиле, начнут тестировать в России в конце 2020 года.
    Смартфоны будут предупреждать пешеходов о приближающихся машинах в России

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «Глонасс» и советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко, целевая аудитория этого проекта — школьники и студенты, которые часто пользуются смартфонами по пути на учебу.

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    «По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон», — заявил Белянко. Он отметил, что приложение на основе искусственного интеллекта в фоновом режиме пришлет уведомление о том, что приближается машина.

    Система будет получать данные о трафике от «умных» светофоров обрабатывать и показывать в приложении. Учитываться будет как скорость автомобиля, так и дорожные и погодные условия.Тестирование проведут в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях. По данным Белянко, на разработку этого сервиса направят около пяти миллионов рублей.