Смартфоны BlackBerry исчезнут с прилавков магазинов
Предполагается, что продажи смартфонов BlackBerry прекратятся 31 августа 2020 года. Тем, кто уже владеет этими телефонами, производитель пообещал обслуживать еще два года после прекращения продаж. Столько же будет действовать и гарантийное обслуживание.
TCL Communication «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry», указано в сообщении. Производители также поблагодарили пользователей, партнеров бренда и выразили надежду, что их ждет светлое будущее.
В последние годы продажи телефонов BlackBerry резко снизились из-за появления недорогих смартфонов с сенсорными экранами. В 2016 года бренд BlackBerry был выкуплен компанией TCL Communications, которая имела права на производство и продажу устройств. Руководство BlackBerry решило заняться программным обеспечением.