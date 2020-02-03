Смартфоны BlackBerry исчезнут с прилавков магазинов

Компания TCL Communication, которая выпускает мобильные телефоны Blackberry, прекратит их производить. Об этом сообщается на официальной странице BlackBerry Mobilе в Twitter.

Предполагается, что продажи смартфонов BlackBerry прекратятся 31 августа 2020 года. Тем, кто уже владеет этими телефонами, производитель пообещал обслуживать еще два года после прекращения продаж. Столько же будет действовать и гарантийное обслуживание.

TCL Communication «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry», указано в сообщении. Производители также поблагодарили пользователей, партнеров бренда и выразили надежду, что их ждет светлое будущее.

В последние годы продажи телефонов BlackBerry резко снизились из-за появления недорогих смартфонов с сенсорными экранами. В 2016 года бренд BlackBerry был выкуплен компанией TCL Communications, которая имела права на производство и продажу устройств. Руководство BlackBerry решило заняться программным обеспечением.