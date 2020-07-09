Это решение, как и в случае с Apple, аргументируют стремлением уменьшить расходы на производство и логистику, а также заботой об экологии. По официальным данным тысячи тонн исправных адаптеров каждый год отправляются в мусор, уточняется в материале.

Скорее всего речь идет о флагманских устройствах, которые входят в линейки Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold / Flip, предполагается в статье. Оставит ли в комплектации Samsung другие аксессуары не указывается.

На прошлой неделе стало известно, что массовое производство iPhone 12 задерживается на срок от четырех недель до двух месяцев. Все из приостановки работы заводов в Китае по причине коронавируса. По последним данным, массовое производство запустят в начале октября. Apple пытается сократить эту задержку.

В связи с этим появились предположения, что в комплекте может не оказаться зарядки и наушников. При этом новую модель iPhone обещают сделать прорывной. В смартфоны добавят модем 5G, а камеры iPhone 12 встроят датчик Lidar для улучшения работы дополненной реальности.