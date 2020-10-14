Смартфон с «выносливым» аккумулятором показал Samsung

По данным информагентства, устройство построено на платформе Exynos 9611. Оно оснащено 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+.

Кроме того, смартфон получил две камеры по пять мегапикселей, а также фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Отмечается, что аккумулятор объемом 6000 мАч является основной особенностью модели. Батарея может продержатся 26 часов при беспрерывном воспроизведении видео.