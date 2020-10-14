14 октября 2020, 22:34
Смартфон с «выносливым» аккумулятором показал Samsung
Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy M31 Prime Edition, который получил «выносливый» аккумулятор. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным информагентства, устройство построено на платформе Exynos 9611. Оно оснащено 6,4-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением FullHD+.
Кроме того, смартфон получил две камеры по пять мегапикселей, а также фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Отмечается, что аккумулятор объемом 6000 мАч является основной особенностью модели. Батарея может продержатся 26 часов при беспрерывном воспроизведении видео.