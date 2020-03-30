Смартфон почти за три тысячи долларов появится в продаже

Производители добавили в гаджет дисплей AMOLED на 6,01 дюйма и 2160:1080 пикселей. Также в устройстве будет дополнительный дисплей AMOLED на 1,19 дюйма. Пользователям будет доступна однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, сканер лица и основная тройная камера.

На лицевой панели нового смартфона установлен дактилоскоп, чтобы опознавать владельца по отпечаткам пальцев рук.

Более того, купивший мобильное устройство будет наслаждаться батарей на 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модулем бесконтактных платежей и десятой версией операционной системы Android.

Приобрести Titanium M6 5G удастся за 1800 долларов. За более люксовое внешнее оформление смартфона с воловьей кожей, натуральным бриллиантом и титановым сплавом с позолотой покупатель отдаст 2800 долларов.

Ранее эксперты предположили, что во втором квартале текущего года продажи гаджетов упадут примерно на 50%.