Смартфон нужно заряжать по утрам. Эксперт объяснил, почему

Заряжать гаджеты можно только утром — подключение к сети при 100-процентной зарядке снижает ресурс аккумулятора. Об этом заявил директор BatterieIngenieure Доминик Шульте.

«Если вы собираетесь зарядить телефон до 100% и держать уровень его зарядки на 100% — просто заряжая и заряжая его всю ночь — это будет иметь негативные последствия», — сказал Доминик Шульте изданию Business Insider.

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы стареют и имеют ограниченный срок службы. Емкость аккумулятора уменьшается со временем службы, но его эффективность можно продлить за счет правильной эксплуатации.

В то же время, как заметил автор статьи, производители смартфонов, кажется, не думают, что неправильная зарядка телефона является поводом для беспокойства. Он проанализировал, что об этом пишут в разных компаниях. Например, Apple упоминает о ночной зарядке, но не говорит, почему это может быть плохо.

В Google заявили, что мнения о вреде ночной зарядки устарели, поскольку компании сейчас используют более совершенные технологии оптимизации аккумулятора, которые встраивают в современные телефоны. Например, когда устройство достигнет 100-процентного уровня зарядки, телефон может просто прекратить брать питание, чтобы предотвратить перезарядку.