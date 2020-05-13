СМИ: Данные 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК утекли в Сеть

Данные, якобы принадлежащие девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в Сети. Цена — 70 тысяч рублей. Это утечка персональных данных самая крупная в российских службах доставки.

В базе данных содержатся информация о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН, пишет газета «Коммерсант». Изначально информация об утечке появилась в Telegram-канале In4security. Продавец базы прислал автору Telegram-канала скриншоты, на которых стоит дата 8 мая 2020 года. Это указывает на то, что базы свежие.

В СДЭК утверждают, что утечки данных из компании не было. Как подчеркнул представитель службы, личные данные собираются множеством компаний, в том числе на государственных агрегаторах, утечка могла произойти на любом из подобных ресурсов.

В компании также напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, которые действуют от имени СДЭК.

Руководитель отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев заявил, что это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки.

Начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд предупредил, что после утечек всегда идут звонки от мошенников. Они представляются сотрудниками компаний и пытаются разузнать информацию о платежных данных.

Интерес мошенников к данным курьерских служб может быть связан с всплеском спроса на их услуги на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.

Накануне СМИ сообщили, что больше 33 миллионов пользователей Live Journal («Живой журнал», ЖЖ) лишились логина и пароля. Утечка произошла еще в 2014 году, однако в открытом доступе они оказались только сейчас.