Служба доставки Boxberry сообщила о проблемах с отправкой посылок

Служба доставки Вохbеrrу сообщила о проблемах с отправкой посылок из-за DDos-атаки. Также сервис приостановил работу контактного центра. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

По имеющимся данным, из-за массированной DDoS-атаки произошел сбой в работе внутренних сервисов Вохbеrrу. В этой связи у клиентов могут возникнуть проблемы с оформлением заказов, их отправкой через пункты и получением посылок. Также могут наблюдаться проблемы с работой личного кабинета — как у физических, так и у юридических лиц.

В компании подчеркнули, что утечки личных данных клиентов не произошло. Сервис работает над устранением проблемы, однако примерные сроки восстановления полноценной работы не называются.

Ранее сообщалось, что в России перестали работать сервисы Apple. Приложение Apple Music не смогли запустить 54% пользователей. Еще у 39% возникли проблемы с проигрыванием аудиозаписей, а 7% не сумели авторизоваться. Судя по живой карте сбоев на сайте Downdetector, с нестабильностью работы сервиса столкнулись жители крупных российских городов.