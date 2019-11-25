«Случайно узнали». Минсельхоз опроверг участие в эксперименте с коровами и VR-очками
VR-очки для коров испытали в Подмосковье. Устройство отправляет их на луга и улучшает настроениеПодробнее
Пресс-служба ведомства сообщила «360», что VR-очки буренкам привезли сотрудники аналитического центра MILKNEWS. Причем, сначала они вообще не хотели сообщать подмосковному Минсельхозу о проведении эксперимента и его локализации.
«Но на фермерском хозяйстве „РусМолоко“ в этот момент находились наши ветеринары, от которых мы и узнали о происходящем. Пока о самих манипуляциях и их результате мы ничего не знаем». — сообщили в пресс-службе.
В министерстве подчеркнули, что распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что ведомство знало заранее об эксперименте, не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что испытания на коровах очков виртуальной реальности с видами зеленых лугов прошли успешно. Животные продемонстрировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя.