«Случайно узнали». Минсельхоз опроверг участие в эксперименте с коровами и VR-очками

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнило участников эксперимента с использованием очков виртуальной реальности для повышения надоев молока.

VR-очки для коров испытали в Подмосковье. Устройство отправляет их на луга и улучшает настроение Подробнее

Пресс-служба ведомства сообщила «360», что VR-очки буренкам привезли сотрудники аналитического центра MILKNEWS. Причем, сначала они вообще не хотели сообщать подмосковному Минсельхозу о проведении эксперимента и его локализации.

«Но на фермерском хозяйстве „РусМолоко“ в этот момент находились наши ветеринары, от которых мы и узнали о происходящем. Пока о самих манипуляциях и их результате мы ничего не знаем». — сообщили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что ведомство знало заранее об эксперименте, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что испытания на коровах очков виртуальной реальности с видами зеленых лугов прошли успешно. Животные продемонстрировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя.