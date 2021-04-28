Эксперты заявили о сложности использования биометрии мошенниками

Периодически в Сети и в СМИ появляется информация о возможных рисках, связанных с использованием биометрических данных мошенниками. Однако даже если злоумышленник получит их, применить эти данные на деле будет непросто.

К биометрическим данным относятся отпечатки пальцев, биометрия уха, биометрия по сетчатке глаза, 3D-изображения лица, походка, манера печатания на клавиатуре и множество других характеристик, рассказал газете «Известия» коммерческий директор компании «EkeyRus биометрические системы» Константин Новиков.

Обычно банки используют два вида идентификаторов — это изображение лица и запись голоса человека. Такой выбор объясняется просто: микрофон и камера есть практически в любом современном телефоне или компьютере.

Заполучить запись вашего голоса или видео с вашим лицом в принципе легко, но с этими биометрическими данными сделать ничего нельзя, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Помимо биометрических данных у вас всегда есть пароль, который нужно знать. В совокупности это достаточно сложная система для взлома, потому что комбинируются разные способы авторизации», — отметил эксперт, добавив, что нормально реализованная биометрия оценивает, что перед ней — живой человек или попытка его имитировать.

В пресс-службе «Ростелекома» также подтвердили, что записав голос человека и сняв его лицо на видео, невозможно взять кредит на человека.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов дал совет, как избежать «кражи» голоса.