Новое обновление Android сломало смартфоны Samsung

Компания Samsung остановила развертывание обновления Android для некоторых смартфонов, потому что технические ошибки привели к программному сбою. Об этом сообщил портал SamMobile со ссылкой на сообщения пользователей устройств.

Многие пользователи пожаловались на обновление Android 10 для смартфонов Galaxy M31. Прошивка M315FXXU1ATD1 провоцирует программные неполадки, такие как сбой в функции включения и выключения устройства, а также в некоторых случаях телефоны перезагружались и переставали работать.

Samsung пока приостановила обновление и посоветовала откатиться на предыдущую версию прошивки, при этом в компании не указали причину сбоев. Издание отмечает, что больше всего сбоев произошло в Индии. Ранее похожая проблема случалась с телефонами Galaxy A70.

В феврале владельцы смартфонов Xiaomi Mi8 массово пожаловались на исчезновение рабочего стола. Сбой в работе телефонов произошел после обновления операционной системы Android.