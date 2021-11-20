В современных условиях Россия обязана иметь противоспутниковое оружие, если учитывать интенсивность работы американские военных аппаратов в космосе. Сейчас уже сложилось понимание, что следующие войны будут неконтактными и начнутся с космоса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал ситуацию со сбитым в рамках испытаний спутником «Целина-Д».

Рогозин добавил, что Россию очень беспокоит вывод США и НАТО в космос потенциальных носителей оружия. Он подчеркнул, что «Роскосмос» постоянно отслеживает в космосе маневры военного американского орбитального беспилотника X-37.

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — приводит его слова РИА «Новости».

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия должна обладать противоспутниковым оружием и его создание — очевидная вещь.

Неделей ранее космонавтам и астронавтам Международной космической станции (МКС) было рекомендовано перейти в корабль «Союз МС-19», чтобы избежать столкновений с космическим мусором. Официальные лица США заявили, что это было облако из обломков, появившихся в результате испытаний Россией противоспутниковых систем. Вашингтон подчеркнул, что они представляют угрозу для всех космических держав.