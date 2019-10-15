  • Следственный комитет научился распознавать лица под масками

    15 октября 2019, 09:51

    Александра Ломейко

    Преступникам теперь будет сложно скрыть свою личность под масками. Новые технологии помогут следователям установить ее по видео, даже если злоумышленник прибегнул к различным ухищрениям.
    Следственный комитет научился распознавать лица под масками

    О том, что правонарушителям не удастся целиком спрятать под специальной одеждой ни лицо, ни тело, СК РФ заявил в программе из цикла «Чудеса криминалистики», выпуск которой опубликован на YouTube-канале ведомства.

    Причиной результативности следователи называют «техническую оснащенность в совокупности с опытом и знанием криминалистов и экспертов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России».

    В программе отметили, что осознанно идущие на преступление личности уже давно «работают на камеру» — прячут лица и надевают бесформенную одежду, чтобы скрыть телосложение.

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    В качестве одного из примеров ведущий «Чудес криминалистики» привел убийство коммерсанта в Тамбове. Определить причастного к произошедшему удалось после видеотехнической экспертизы. С ее помощью стали известны параметры лица, телосложения и цвет одежды подозреваемого. В итоге подозреваемый сознался.

    В Москве следователям удалось доказать вину мужчины в насильственных преступлениях. Для этого они наложили 3D-модель лица на размытые фотоснимки подозреваемого.