Следить за активностью друзей в Instаgrаm теперь не выйдет
«Подписок» в скором времени лишатся все владельцы аккаунтов в социальной сети, сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на представителей сервиса. Многие пользователи считали эту функцию сродни возможности шпионить за близкими и не только людьми.
В самом Instagram заметили, что отсутствие «Подписки» мало кто заметит, поскольку она не была столь популярна. Некоторые, по мнению представителей компании, вообще не знали о существовании такой функции.
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Когда вкладка «Подписки» исчезнет, при нажатии на значок сердечка будут показываться сведения об активности самого пользователя.
В Сети к нововведению отнеслись неоднозначно. Одни сочли, что подобное решение Instagram может «спасти отношения».
Другим оно не понравилось вовсе: люди потребовали вернуть вкладку.