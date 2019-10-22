  • «Сквозь космос». Илон Маск протестировал спутниковый интернет Starlink

    22 октября 2019, 22:52

    Кирилл Фролов

    Основатель SpaceX Илон Маск проверил работу своего спутникового интернета Starlink. Предприниматель отправил твит через эту сеть и восхитился, что все получилось.
    «Сквозь космос». Илон Маск протестировал спутниковый интернет Starlink

    «Отправляю этот твит сквозь космос через спутник Starlink», — написал Маск.

    В следующем твите он сообщил: «Вау, сработало».

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    С помощью программы глобального интернета Starlink американская SpaceX планирует обеспечить возможность подключения к высокоскоростному интернету во всем мире. Для этого планируется отправить на орбиту 42 тысячи небольших спутников.

    Первые 60 аппаратов запустили в мае 2019 года. Согласно планам, в 2020 году спутниковый интернет будет доступен на юге США.

    Аналогичную программу развивает британская OneWeb. В рамках этой программы планируется запустить 600 спутников производства Airbus. Первые шесть аппаратов были успешно запущены в феврале 2019 года.

    Для спутникового интернета также потребуется строительство наземных базовых станций.