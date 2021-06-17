Скульптура с искусственным интеллектом появилась в Петербурге

Скульптуру-радиостанцию с искусственным интеллектом открыли в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на соцсети.

Установка сможет создавать музыку для онлайн радиостанции университета ЛЭТИ. «Постамент обыгрывает ретро радиоприемник, из которого, как волны, исходят 144 прута, призванные создавать мелодию при соприкосновении от дуновений ветра», — рассказали сотрудники «Севкабеля». При помощи искусственного интеллекта звуки становятся электронной музыкой, которая транслируется из динамика внутри скульптуры.