Скорость 6G будет быстрее 5G в восемь тысяч раз

Скорость сетей 6G составит около терабита в секунду. Благодаря новому стандарту связи человечество может получить новые технологии, которые приведут к настоящей революции в этой сфере.

Доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам полагает, что появление 6G даст возможность интегрировать технику и человеческий мозг. Свои предположения он рассказал порталу PhonAndroid.

Возможная скорость передачи данных в новом стандарте связи превысит показатели 5G примерно в восемь тысяч раз, предположил специалист. За одну секунду она позволит скачать 142 часа видео в высоком качестве.

Чтобы достичь высокой скорости, придется избавиться от многих преград. В их числе Ширванимогаддам назвал нынешнюю компьютерную архитектуру и проблему нагрева материалов для инфраструктуры 6G.

Сеть шестого поколения в Японии планируют запустить к 2030 году. Новый стандарт, полагают эксперты, позволит построить новое общество. Оперативную передачу данных в нем сделают приоритетом.

Пока что специалисты прогнозируют увеличение количества DDoS-атак и рост их мощности из-за распространения технологии связи 5G.