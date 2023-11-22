22 ноября 2023, 17:01
Сколтех: ученые создали робота-собаку со способностью анализировать окружающую обстановку
Российские ученые разработали искусственный интеллект на основе мультимодальной языковой модели LLM-BRAIn. Технологию испытали на роботе-собаке. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Сколтеха.
Благодаря нейросети механический питомец получил способность выполнять голосовые команды человека, анализируя при этом окружающую обстановку с помощью видеокамер.
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Планируется, что такие роботы будут использоваться в качестве собак-поводырей или помощников по дому.
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