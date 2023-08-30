Технологии 30 августа 2023, 07:55 Сканер подлинности лекарств и шуб появился в приложении «Госуслуги» Минцифры: подлинность товаров теперь можно проверить в приложении «Госуслуги» Unsplash

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В приложении «Госуслуги» появился сервис проверки подлинности товаров по символу на упаковке, похожему QR-коду. Минцифры России объявило об интеграции сервиса с системой национальной маркировки «Честный знак».

Проверить товар можно прямо в магазине. По специальному символу, похожему на QR-код, покупатели смогут узнать его срок годности, производителя, вес и другие параметры из системы «Честный знак». В нее внесли лекарства, воду, молочные продукты, табак, обувь, верхнюю одежду, в том числе шубы, фотоаппараты и лампы-вспышки к ним, духи, товары легкой промышленности, шины, биологически активные добавки к пище. В будущем к этому списку добавят алкоголь.

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Минцифры предупредило, что для пользования сервисом «Госкан» нужно обновить приложение госуслуг. Специальный значок появится в правом верхнем углу экрана. Нужно нажать на него, навести камеру на код и отсканировать. Приложение покажет необходимые данные и один из трех статусов товара — зеленый о том, что все в порядке, серый в случае уже проданной упаковки или красный, если продукт не прошел проверку.

В 2023 году в России обязали маркировать такие продукты, как мясные консервы и пиво. Список регулярно пополняют.