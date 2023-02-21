Технологии 21 февраля 2023, 03:52 Системы вооружений со стопроцентной точностью поражения целей разработают специалисты Ростеха ТАСС: Ростех разрабатывает системы со стопроцентной точностью поражения целей РИА «Новости»

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Специалисты Ростеха сосредоточились на разработке систем вооружения со стопроцентной точностью поражения целей. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации на международной выставке IDEX 2023, которая открылась в Абу-Даби.

«В условиях современных боевых действий первостепенное значение приобретают дальность действия и точность оружия. Мы движемся по пути создания систем <…>, обеспечивающих гарантированное уничтожение целей», — сказал представитель Ростеха.

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Сегодня предприятия госкорпорации работают на обеспечение российской армии всеми необходимыми образцами вооружений. В приоритете — производство средств радиоэлектронной борьбы, БПЛА, бронетехники, а также авиации. На сборке танков сотрудники предприятий Ростеха трудятся круглосуточно — в две смены.

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Также инженеры работают над технологией, которая позволит превращать в беспилотник любую технику — от танка и БМП до РСЗО и истребителя.

Ранее сообщалось, что во Всероссийском научно-исследовательском институте «Сигнал», который входит в Ростех, разработали первую в России беспилотную БМП. В машину установили специальную систему «Синица», благодаря которой можно удаленно управлять поездкой с планшета.

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