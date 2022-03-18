Системы мониторинга воздуха на НПЗ «Газпром нефти» стали примером для промышленности

Проект активного развития автоматизированных систем мониторинга воздуха представили в «Газпром нефти». Его разработали для нефтеперерабатывающих заводов компании в Омске и Москве.

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Речь идет об автоматизированных системах мониторинга воздуха АСМВ. Презентация состоялась в рамках форума «Чистая страна».

Его посвятили реализации национального проекта «Экология» и провели при участии Минприроды России. У «Газпром нефти» большой опыт создания систем мониторинга атмосферы.

Как это работает?

Например, на Московском НПЗ систему АСМВ внедрили еще в 2015 году. В дымовых трубах установили специальные датчики — они контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду.

Собранные датчиками сведения онлайн поступают в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды по Москве и экологические службы.

А Омский НПЗ стал первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух», где систему АСМВ внедрили в прошлом году.

Первый заместитель министра природы России Константин Цыганов сообщил, что, несмотря на возникающие ограничения, крупнейшие компании страны продолжают работать над снижением нагрузки на окружающую среду.

Сейчас нам очень важно поддержать устойчивость реализуемых проектов. Внедрение автоматизированных систем мониторинга на промышленных объектах — одно из ключевых направлений Константин Цыганов.

Он добавил, что опыт таких компаний, как «Газпром нефть», поможет составить дорожную карту по целому комплексу вопросов, включая импортозамещение, для создания подобных систем в России.

«Чистый воздух и строгий экологический контроль для Москвы — приоритетная задача. Мы одними из первых оснастили промышленные предприятия автоматизированными системами мониторинга», — подчеркнул руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды по Москве Антон Кульбачевский.

Он объяснил, что таким образом все значимые объекты города четко и структурированно передают данные, которые видно в онлайн-режиме.

«Первым частным предприятием, где ввели автоматизированную систему мониторинга воздуха, стал Московский НПЗ „Газпром нефти“», — отметил он.

Всего с 2007 года системами экоконтроля оснастили 54 промышленных предприятия. В их числе ТЭЦ, районные тепловые станции, два мусоросжигательных завода. Это отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

На данный момент большинство экологических проектов на Московском и Омском НПЗ „Газпром нефти“ завершены или находятся в высокой стадии готовности. Мы начали эту работу не вчера, а последовательно реализуем ее много лет Виталий Зубер.

Он добавил, что это уже позволило вдвое снизить воздействие НПЗ на окружающую среду.

«Сейчас мы имеем одни из самых экологически продвинутых НПЗ в России, которые оснащены системами автоматизированного мониторинга с прямой передачей данных в надзорные органы. Накоплен богатый опыт, в том числе в вопросах импортозамещения, и мы готовы открыто делиться нашей экспертизой», — отметил Виталий Зубер.

Он подытожил, что менее чем за 10 лет предприятие сократило воздействие на окружающую среду на 75%.