Технологии 13 декабря 2022, 18:38 Систему цифрового управления производством расширили на московском НПЗ «Газпром нефти» Автор фото: Сергей Шинов.

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Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» расширил сеть цифровых двойников производственных установок на пяти технологических объектах предприятия. Собственная разработка компании поможет увеличить эффективность действующих на заводе процессов. Полный переход на цифровую систему управления предприятие готовится осуществить к 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» Виталий Зубер в рамках выступления на XV Научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса».

Цифровые двойники — это математическая модель технологической установки. Выстроенная система контролирует более 200 параметров и рассчитывает оптимальный процесс технологического режима. За температурой, давлением и качеством выпускаемой продукции следят алгоритмы. Также они учитывают параметры заложенного сырья, проходящего через химические процессы, а также минимизируют объемы потребления ресурсов и следят за соблюдением экологических стандартов.

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Пока система цифровых двойников действует на пяти технологических объектах Московского нефтеперерабатывающего завода. К 2024 году все установки предприятия получат цифровых двойников, объединенных в единую сеть.

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Виталий Зубер подчеркнул, что это инновационная модель управления цифровым производством, которую использовали впервые на нефтеперерабатывающем предприятии.

«Совокупность точных аналитических данных помогает принимать наиболее продуктивные решения, от которых напрямую зависит увеличение эффективности производства, улучшение качества продукции, повышение промышленной безопасности», — подчеркнул генеральный директор Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефть».

Президент Союза Нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль не исключил, что в ближайшем будущем опыт столичного предприятия используют и другие компании.

«Тема цифровизации промышленности сейчас активно обсуждается на уровне национальных проектов. Здорово, что Московский НПЗ от исследований перешел ко внедрению цифровых систем. Это доказывает, что специалисты готовы пользоваться цифровыми технологиями и решать с их помощью конкретные задачи в нефтепереработке», — подчеркнул он.