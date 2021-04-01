Систему сдачи на права с помощью VR-технологий создали в России

В Центре компетенций НТИ создали систему для сдачи на права с помощью VR-технологий. Создатели предположили, что эта технология повысит прозрачность при сдаче экзамена. Теоретическую часть предложили сдавать с использованием VR-технологий, рассказали в RT.

«Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса приема экзамена дает возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции», — добавили в центре компетенций.