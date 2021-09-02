Систему распознавания лиц в Москве научат определять маршруты передвижения преступников

Систему распознавания лиц, которая действует в Москве, доработают. Нейросеть научат составлять маршруты передвижения по городу предполагаемых преступников. Согласно данным сайта госзакупок, на это потребуется 130 миллионов рублей.

Речь идет о модернизации системы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), пишет «Коммерсант». Она интегрирована с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии Москвы. Это некий порт, через который правоохранители могут подключаться к системе распознавания лиц города, чтобы искать преступников. Подрядчика выберут 1 октября. На работы выделяют 55 дней.

В начале августа издание сообщило, что московские власти введут функцию оплаты проезда в транспорте по биометрии лица. В этом нововведении применят новейшие способы защиты личных данных от утечек.

Стоимость этого проекта составит 329 миллионов рублей. Для того, чтобы заплатить за проезд лицом, нужно будет загрузить свое фото в приложение «Московский транспорт». Программа сформирует слепок лица и привяжет к нему банковскую карту, с которой будут списывать деньги.