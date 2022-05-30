Систему предупреждения столкновения самолетов создали в России

Первую систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов создали в России. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров. Он является создателем этой системы.

СПСВ, по его словам, является первой, уникальной отечественной системой, у которой нет аналогов.

«Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — привело агентство слова своего собеседника.

У системы также имеется режим гибридного наблюдения — наблюдения за воздушной обстановкой в пассивном режиме, — а также активной антенны. Она передает данные другим воздушным судам о своем местонахождении.

СПСВ предназначен для всех типов Sukhoi Superjet-100, Ил-96, Ил-14, МС-21 и других. На перечисленные самолеты система сейчас уже устанавливается, и проходит испытания на Л-410.

До этого на все лайнеры устанавливалась система TCAS, которая принадлежит американской компании Collins — фактически мирового монополиста.

«Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия», — подчеркнул Бабуров.

Впервые СПСВ показали на прошлом МАКСе, отметил гендиректор «Навигатора». Сейчас же система получила гибридный вариант. Это значит, что на авиасалоне в СПСВ еще не было системы предупреждения близости земли. А сейчас в ней интегрирован ряд дополнительных функций, в числе которых распознание контура земли.