Систему подачи кислорода на МКС отключили для поиска мест утечки воздуха

На Международной космической станции отключили систему подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом стало известно из трансляции переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП), которую ведет NASA.

В ЦУП предложили экипажу поработать с микроскопом, который 17 февраля был доставлен на борт МКС грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Специалист центра в субботу рассказал космонавтам Сергею Кудь-Сверчкову и Сергею Рыжикову о графике планируемых работ. Корабль также доставил на станцию 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха и инструменты для временной герметизации трещин. Российские космонавты 20 февраля пытались приступить к работе с микроскопом, но по неизвестным причинам с прибором возникли проблемы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поиск мест утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС приостановили в декабре 2020 года. Утечку воздуха впервые зафиксировали в сентябре 2019 года. Спустя год скорость утечки возросла в пять раз, после этого люки в модулях МКС дважды закрывали для проверки.