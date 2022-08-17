Систему «Окулус» для поиска запрещенного контента решили создать в России к декабрю

В России планируют создать систему «Окулус», которая на основе нейросетей будет искать противоправный контент на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. По данным «Коммерсанта», Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), являющийся структурой Роскомнадзора, выделил на разработку 57,7 миллиона рублей.

Планируется, что «Окулус» могут создать уже к 12 декабря. Разрабатывать систему будет ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Данные об этом появились на сайте госзакупок 15 августа, уточнил «Коммерсант».

Из технической документации следует, что «Окулус» должен в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Мощность «Окулуса» должна составить 200 тысяч изображений в сутки.

По словам директора по цифровым технологиям ГРЧЦ Константина Буланова, для работы системы нужно как минимум 48 серверов с графическими ускорителями. Поиск запрещенного контента будут осуществлять нейросети, работающие на основе глубокого машинного обучения.

В список запрещенного контента, который должен будет анализировать «Окулус», входят, в частности, материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, информация о способах совершения суицида, методах изготовления наркотиков, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также демонстрация употребления табачной продукции.