Технологии 31 июля 2023, 07:00 Систему-невидимку для управления беспилотниками создали в Татарстане Фонд поддержки проектов НТИ: в России создали систему управления БПЛА, невидимую для РЭБ РИА «Новости»

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Специалисты центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис в Татарстане разработали новую систему управления беспилотниками. Она универсальная и невидимая для средств радиоэлектронной борьбы предполагаемого противника, сообщил ТАСС представитель в Фонда поддержки проектов НТИ.

«В России разработали новую систему управления беспилотниками. Она позволяет преодолевать действие РЭБ», — заявил собеседник агентства.

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Систему построили на базе автопилота, компаса, навигационного приемника, схемы воздушных сигналов, блоков управления, бортовых аэронавигационных огней. Она работает с открытым исходным кодом и на распределенной помехоустойчивой шине данных.

Директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев объяснил, что эта система управления дронами понадобилась для импортозамещения. Ее использование позволит удешевить разработку новых российских БПЛА на 30% и ускорить этот процесс в 1,7 раза.

Современные беспилотники изготовили из композитных материалов и с небольшим двигателем, поэтому средствам РЭБ сложно заметить их. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов заявил, что невидимыми их сделала также небольшая скорость — всего 100-150 километров в час.