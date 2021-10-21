Систему наблюдения за пациентами в реанимации разработали в России

Систему «умной реанимации» разработали специалисты Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Она позволит врачам круглосуточно отслеживать состояние пациентов, а пациентам в реанимации — поддерживать связь с родственниками по видеосвязи. Об этом сообщил RT.

Видеокамеры будут устанавливаться в реанимационных палатах возле каждого пациента. Информация будет поступать на единую платформу данных. Таким образом дежурные медики смогут отслеживать состояние всех тяжелых пациентов одновременно.

Кроме того, с помощью системы медики смогут консультироваться с врачами, в том числе, из других клиник, а пациенты в реанимации благодаря видеосвязи смогут поддерживать контакт с родственниками.