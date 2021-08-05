Систему на основе искусственного интеллекта для футбольных тренеров придумали в России

Новая платформа Bayes Coach, созданная на основе искусственного интеллекта, поможет в работе российским тренерам. По словам разработчиков, система будет оценивать и прогнозировать эффективность игроков, анализировать их общекомандные показатели и индивидуальную игру. Об этом рассказал RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы.

«На основе данных уже имеющихся статистических ресурсов мы создали ИИ-модели, разработали ряд инструментов продвинутой футбольной аналитики. То есть мы делаем большую часть анализа за пользователя. Пользователь может сохранить результаты в отчет, используя наш редактор документов», — рассказал директор по развитию компании-разработчика Bayes Technology Данил Оленев.

Более ранняя версия устройства уже была протестирована в одном из российских футбольных клубов второго дивизиона. Разработчики надеются, что системой заинтересуется и Российский футбольный союз.