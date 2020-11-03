Систему контроля за использованием масок разработают в России

Уточняется, что система будет следить за использованием масок и перчаток врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений. Помимо прочего, она сможет оперативно передавать информацию о нарушениях ответственным сотрудникам.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в „зеленой зоне“, а в „красной зоне“ — до 95%», — пояснили представители НТИ.

По словам специалистов, точность работы аналитических алгоритмов составляет приблизительно 99%. Отмечается, что информирование лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будет происходить при помощи специального приложения для смартфонов. В случае появления человека без маски на устройство придет уведомление.