Систему электронного голосования по Конституции начали тестировать в Москве

В Москве начали проверять, как работает система дистанционного электронного образования. Пока что специалисты не заметили каких-либо нареканий в плане ее безопасности.

Руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух рассказал на заседании рабочей группы, что атак или деструктивных воздействий пока не было. Его слова привело РИА «Новости».

«Пока идет тестовое голосование, атак и деструктивных воздействий мы не замечаем», — подчеркнул Массух.

Систему в столице протестируют 18 и 19 июня. С ее помощью можно будет голосовать по поправкам к Конституции страны.

Желающим опробовать работу системы предложили выбрать наиболее важный аспект в развитии Москвы — либо это создание дополнительных парковочных мест, либо увеличение площади зеленых насаждений.

Голосование по внесению поправок в основной закон страны пройдет с 25 июня по 1 июля. Свое мнение по изменениям высказали уже около 12 тысяч россиян — те, кто живет в отдаленных и труднодоступных местностях или находится на судах.