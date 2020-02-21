Систему беспилотной посадки разработали в корпорации «МиГ»

Отмечается, что этот цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеорологических условиях и позволят летчику за меньшее время выйти на глиссаду в автоматическом режиме.

По словам гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко, новую систему автоматической посадки планируется внедрять в современные и перспективные авиационные комплексы.

«Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники», — добавил Тарасенко.