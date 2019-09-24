Систему аварийного спасения Crew Dragon от SpaceX испытают не раньше ноября

Россия подняла цену на полеты в «Союзах» для астронавтов NASA Подробнее

Завершение этапа испытаний систем аварийного спасения на Crew Dragon намечено на май следующего года.

Space Shuttle (американская многоразовая пилотируемая транспортная система) перестала эксплуатироваться еще в 2011 году. С того времени грузы на Международную космическую станцию доставляют исключительно российские корабли «Союз». В США решили изменить эту тенденцию. Пилотируемые корабли Crew Dragon (от SpaceX) и Starliner (от Boeing) предназначены для транспортировки не только грузов, но и астронавтов. В марте 2019 года корабль, созданный компанией Илона Маска, уже совершил первый полет к МКС. Правда, он был беспилотным.

В заявке FCC компания SpaceX попросила разрешения пользоваться некоторыми частотами приемо-передающего оборудования. Указаны и сроки: с 23 ноября 2019 года по 23 мая 2020 года. В документе также сказано, что ракета Falcon-9 взмоет в небо со стартового комплекса на мысе Канаверал (комплекс Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида). Планируется произвести суборбитальный полет по баллистической траектории.

Ранее стало известно, что первый пилотируемый запуск Crew Dragon намечен на 30 декабря, однако не исключена вероятность и более поздних испытаний. На борту во время старта будут находиться два члена экипажа: астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.