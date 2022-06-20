Система рекомендаций VK Клипов «научилась» обновляться в режиме реального времени

В сервисе коротких вертикальных видео VK Клипы появилась новая система рекомендаций для зрителей. Бесконечная лента непрерывно, в режиме реального времени перестраивается под интересы и настроение каждого пользователя. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Нововведение стало ответом на многократный рост активности пользователей. Благодаря новой рекомендательной системе 100 и более клипов подряд теперь смотрят на 33% больше пользователей сервиса. Лента обновляется с учетом зрительского отклика — реакций и комментариев, причем как позитивных, так и негативных. К примеру, нажатие кнопки «Это не интересно» подскажет сервису, что пользователю больше не стоит предлагать данный контент. Алгоритмы анализируют каждый ролик, определяя, что в нем происходит, кто в нем участвует, что обсуждают герои.

Рекомендации стали разнообразнее: команда VK клипов добавила к имеющимся механизмам собственную нейросетевую технологию поиска дубликатов. Она позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики.

Кроме того, теперь в рекомендации будет попадать вдвое больше роликов. Схема отбора стала более устойчивой к накруткам и дает равные шансы всем авторам.

Директор по машинному обучению и медиарекомендациям «ВКонтакте» Александр Дзюба отметил, что произошло самое масштабное изменение рекомендательной системы клипов с момента их запуска.

«Чтобы в реальном времени подстраиваться под интересы зрителей и дать в два раза большему количеству авторов проявить себя в VK Клипах, наша рекомендательная система обрабатывает в 10 раз большую нагрузку. В среднем для одного пользователя лента перестраивается 20 раз за каждое посещение раздела „Клипы“ или приложения VK Клипы», — рассказал Дзюба.