Технологии 28 августа 2023, 03:51 Система предупреждения столкновения в воздухе успешно прошла испытания в России Компания «Навигатор» заявила о начале поставок СПСВ для гражданской авиации Unsplash

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Уникальная российская система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) успешно прошла испытания на самолетах Л-410. О начале поставок систем для гражданской авиации РИА «Новости» сообщил технический директор компании «Навигатор» (разработчик) Сергей Чанушкин.

«Система с положительным результатом испытана на самолетах Л-410, уже идут законтрактованные поставки для серийных самолетов», — отметил Чанушкин.

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Три комплекта СПСВ уже установили для испытаний на самолетах SJ-100 и «электронной птице» (испытательный комплекс отработки и интеграции бортового оборудования самолета — прим. ред.). В этом году еще две системы отправят для установки на следующих SJ-100, добавил Чанушин.

Технический директор отметил, что СПСВ успешно прошла «Верификацию», что подтвердило соответствие процессов жизненного цикла требованиям гарантии проектирования.

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