Система мониторинга старых домов заработала в Калиниградской области

В Калиниградской области запустили программу контроля старых домов. С ее помощью будут отслеживать состояние зданий, построенных более 50 лет назад, сообщило ОТР.

В домах, построенных раньше 70-х годов прошлого века, устанавливают специальные датчики. Они измеряют температуру и влажность в помещении, а также фиксируют протечки. Всю информацию собираются анализировать в режиме реального времени, чтобы предупреждать аварийное состояние.