Технологии 16 августа 2023, 09:04 Система для поиска раненых солдат появилась в России НТИ: система для поиска раненых солдат при помощи маячков появилась в России Пресс-служба Минобороны

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Разработчики из Новосибирска на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» презентовали систему для нахождения раненых военных на поле боя с помощью маячка. Об этом пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила РИА «Новости».

«Команда разработчиков из Новосибирска представила комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненых на поле боя военнослужащих», — рассказали представители НТИ.

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Они добавили, что разработку можно будет применять и в гражданской сфере. С ее помощью получится найти потерявшиеся беспилотные летательные аппараты.

Работа системы окажется скрытой от врага: маяк слышит по внутреннему радиоканалу запрос поискового прибора и коротко дает ответ. Поиск солдата по маячку ведется специальным прибором, у которого есть направленная антенна. В случае обстрела поиски можно вести с помощью БЛПА.

Первые испытания уже провели в лесу. Создатели планируют в ближайшее время опробовать систему на полигоне.