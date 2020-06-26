Система для iOS 14 научилась распознавать окружающие звуки

Данная функция позволяет включить уведомления об окружающих звуках. Например, о звонке в дверь или пожарной сигнализации. Благодаря этому пользователь не пропустит важные звуки при использовании наушников.

«Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку», — объяснил Браунли.

Скриншот с уведомлениями о том, что поблизости течет вода, блогер опубликовал в Twitter.

«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — написал Браунли.

Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха.

Ранее на Всемирной конференции разработчиков американская компания Apple презентовала новую версию операционной системы для iPhone — iOS 14, напомнила «Газета.ru».