    26 июня 2020, 19:53

    Система для iOS 14 научилась распознавать окружающие звуки

    Алена Макаренко

    Новая операционная система для iPhone iOS 14 научилась распознавать звуки окружающей среды. Об одной из уникальных функций рассказал американский техноблогер Маркес Браунли на своем YouTube-канале.

    Данная функция позволяет включить уведомления об окружающих звуках. Например, о звонке в дверь или пожарной сигнализации. Благодаря этому пользователь не пропустит важные звуки при использовании наушников.

    «Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку», — объяснил Браунли.

    Скриншот с уведомлениями о том, что поблизости течет вода, блогер опубликовал в Twitter.

    «Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — написал Браунли.

    Возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха.

    Ранее на Всемирной конференции разработчиков американская компания Apple презентовала новую версию операционной системы для iPhone — iOS 14, напомнила «Газета.ru».