Siri сыграла гимн СССР для стран Прибалтики

Точная причина ошибки пока не известна. Возможно, проблема в некорректном взаимодействии с сервисом Spotify.

Это не первый подобный прецедент. Например, житель Финляндии, изъявивший желание прослушать гимн своей страны, получил трек Игги Попа и Danger Mouse. А вместо гимна Болгарии голосовой помощник проигрывал популярную песню Despacito.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был возмущен тем, что вместо гимна «самой развитой с точки зрения цифровых технологий страны» Siri проигрывает «гимн тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад».

По данным СМИ, голосовой помощник Google на этот запрос выдает корректную информацию.