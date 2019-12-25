Пользователь Twitter заставил Siri «вызвать Сатану». Получилось страшно

Известный в русском Twitter пользователь Анатолий Капустин вынудил Siri издавать дьявольские звуки. Для этого он покопался в настройках iPhone.

На вопрос помощника «Как вы хотите, чтобы я вас называла?» Капустин ввел в телефоне большое количество знаков «@». В итоге Siri показала, как может пугающе смеяться. Бессвязные звуки, которые она издавала, длились 42 секунды. Все это юзер снял на видео.

Пользователи Twitter прокомментировали увиденное.

«Сначала было смешно, но потом стало страшно», — написал @attila322.

«Походу сатану вызывает», — заметил @belarus_gsxr.

Еще один комментатор заметил, что Капустин изобрел еще один способ поиздеваться над Siri.

Между тем, Apple работает над безопасностью своих продуктов. Компания заявила, что заплатит людям, которые обнаружат ошибки и прорехи в безопасности iPhone, Apple Watch, iCloud и других устройствах Apple. Главный приз — один миллион долларов.