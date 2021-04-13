Siri раскрыла дату весенней презентации Apple

Компания Apple представит свои новые гаджеты во вторник, 20 апреля. Дату презентации раскрыл фирменный голосовой помощник Siri. Компания пока не анонсировала событие.

Секретную информацию узнали американские пользователи смартфонов и планшетов Apple. Они получили сообщение от Siri, что 20 апреля в Купертино пройдет презентация новых продуктов от американской компании. Об этом сообщил The Verge.

Ассистент предоставил ссылку на официальный сайт компании, однако на нем информации о презентации не оказалось.

Если сообщение Siri подтвердится, то в Купертино могут представить новые планшеты iPad mini и Pro. Последний может получить дисплей mini-LED. Также пользователям могут показать новое поколение наушников AirPods и умную метку AirTags.

В начале апреля источники рассказали «Свободной прессе» о намерении Apple выпустить новый iMac с огромным экраном. Новая модель разрабатывается на базе однокристальных систем Apple Silicon, диагональ дисплея может быть 32 дюйма, что на пять дюймов больше последней версии.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Apple может заняться разработкой технологий для беспилотного автомобиля.