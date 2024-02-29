Технологии 29 февраля 2024, 19:03 Синоптик Тишковец счел преждевременным план по отказу от западных метеоспутников

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Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что Россия намерена полностью обходиться без данных с западных метеоспутников уже к концу 2024 года. В беседе с «Ридусом» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал планы федеральной службы.

По словам эксперта, с отказом от соответствующих сведений в отечественной метеорологии останется «много белых пятен».

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«Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы худо-бедно закроем эту проблему. Но говорить о том, что мы ее закроем полностью в этом году, на мой взгляд, преждевременно», — отметил специалист.

Он напомнил, что для российских устройств необходимо обзавестись, например, специальной аппаратурой для выявления особо опасных погодных условий.