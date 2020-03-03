Синий экран и зависания: обновление Windows не понравилось пользователям

Очередное обновление для Windows может «убить» операционную систему. Некоторые пользователи уже пожаловались на «синий экран смерти» после выполненных рекомендаций от Microsoft.

Фатальные ошибки нашли в системном апдейте KB4535996, который вышел 27 февраля. Об этом рассказало издание Windows Latest.

Обновление необязательное, поэтому система автоматически его не установит. Но в Microsoft советовали пользователям обновиться, чтобы исправить предыдущие ошибки. После этого от обладателей лицензионных копий и пошли жалобы.

Пользователи подчеркнули, что установка ПО иногда прерывается — компьютер сбоит и уходит на перезагрузку. Некоторым повезло меньше: попытка установить обновление обернулась для них «синим экраном смерти» — появилась критическая ошибка BSoD. Кто-то заметил, что после обновления производительность ПК снизилась. Он начал зависать по непонятной причине.

Авторы публикации посоветовали не ставить обновление, а если ПО уже стоит — удалить через Центр обновления Windows.

Обновления в Microsoft начали делить на обязательные и дополнительные с конца февраля. В компании считают, что такой подход поможет настроить ОС под каждого конкретного пользователя.