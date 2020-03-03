Синий экран и зависания: обновление Windows не понравилось пользователям
Фатальные ошибки нашли в системном апдейте KB4535996, который вышел 27 февраля. Об этом рассказало издание Windows Latest.
Обновление необязательное, поэтому система автоматически его не установит. Но в Microsoft советовали пользователям обновиться, чтобы исправить предыдущие ошибки. После этого от обладателей лицензионных копий и пошли жалобы.
Пользователи подчеркнули, что установка ПО иногда прерывается — компьютер сбоит и уходит на перезагрузку. Некоторым повезло меньше: попытка установить обновление обернулась для них «синим экраном смерти» — появилась критическая ошибка BSoD. Кто-то заметил, что после обновления производительность ПК снизилась. Он начал зависать по непонятной причине.
Авторы публикации посоветовали не ставить обновление, а если ПО уже стоит — удалить через Центр обновления Windows.
Обновления в Microsoft начали делить на обязательные и дополнительные с конца февраля. В компании считают, что такой подход поможет настроить ОС под каждого конкретного пользователя.