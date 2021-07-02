Сингапур, по мнению Касперского, является самой продвинутой страной

Евгений Касперский заявил, что одной из самых продвинутых стран, по его мнению, является Сингапур. Глава «Лаборатории Касперского» считает, что она обошла даже США, сообщила «ПолитРоссия».

Если же судить по выводам Международного института стратегических исследований, Соединенные штаты не имеют себе равных в сфере кибербезопасности. Однако Касперский с этим не согласился. Он полагает, что в Америке есть как продвинутые, так и неразвитые отрасли.

Например у Сингапура, по мнению IT-специалиста, имеется множество различных новшеств. Среди них он выделил автоматический порт, систему контроля за автомобильным трафиком и регулирование светофоров в зависимости от загруженности дорог.