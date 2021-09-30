Симулятор футбола eFootball 2022 вышел не готовым

Симулятор футбола eFootball 2022 вышел 30 сентября. Все жалуются, что он совершенно не готов. Об этом сообщил «Ридус».

Это заметили не только сами геймеры, но и игровые издания. При загрузке игры доступна лишь ограниченная версия, несмотря на то, что ее разрабатывали два года подряд.

В игре неудобный интерфейс и графика выглядит устаревшей. В процессе игры возникает много разных ошибок. Например, игроки становятся невидимыми, а мяч периодически катится сам по себе.