SIM-карты Yota теперь можно купить на Wildberries и «Онлайн Трейд.ру»

Заказать SIM-карты Yota теперь можно на маркетплейсе Wildberries и в интернет-магазине «Онлайн Трейд.ру». На двух площадках доступна как курьерская доставка, так и пункты самовывоза.

Стоимость SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках составляет 250 рублей. Клиент получит тестовый пакет минут и гигабайтов, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Условия тестового периода могут отличаться в зависимости от региона. Активировать SIM-карту можно самостоятельно, для этого нужно скачать приложение. Если клиент привяжет банковскую карту, то после окончания тестового периода получит 50% скидку на первый месяц.

«Мы хотим предложить клиентам возможность выбирать любой удобный для них способ заказа продукта, поэтому продолжаем активно расширять представленность наших SIM-карт онлайн. Кроме того, сотрудничество с такими крупными партнерами позволит максимально сократить время доставки, что особенно важно сейчас, когда курьерские службы в городах ощутили сильную нагрузку», — рассказал директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Ранее Yota уже запустила продажи SIM-карт для смартфона в электронном дискаунтере «Ситилинк», в федеральном интернет-магазине «Позитроника» и на региональной торговой площадке KazanExpress. Сейчас найти ближайшую к дому торговую точку будет еще проще: в «Онлайн Трейд.ру» 322 пункта самовывоза, в Wildberries — 6658.

Продукт Yota для смартфона имеет федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G и позволяет выбирать столько минут и гигабайтов, сколько нужно, а также дает возможность подключить безлимитный доступ к наиболее популярным мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», Twitter, YouTube, Instagram и многим другим.