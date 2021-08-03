Россиянам объяснили, как избежать оформления «левых» SIM-карт на свое имя

Мошенники могут оформить SIM-карты на людей, чья личная информация попала в базу данных паспортов. Чтобы избежать оформления на свое имя, стоит придерживаться некоторых правил.

«Лучше покупать SIM-карты в официальных салонах оператора. Не надо покупать в метро, на вокзалах и в переходах по той причине, что так возможному злоумышленнику будет проще получить ваши данные и записать на вас еще 10 номеров», — пояснил «Известиям» гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он добавил, что периодически необходимо проверять число SIM-карт, зарегистрированных на ваш паспорт. Сделать это можно, обратившись к своему оператору сотовой связи. Если всплывают неизвестные номера, то необходимо закрыть все договоры с оператором. Еще стоит написать заявление в полицию о краже персональных данных.

По словам Кускова, мошенники могут воспользоваться вымышленными данными, информацией с базы данных паспортов или взять сведения о человеке, который уже покупал у них SIM-карту. Потом эти SIM-карты продают на вокзалах в разных городах.